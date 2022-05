MAODO SARR : « Ceux qui ne savent que les pertes de temps jugulées par le TER valent plus que des milliards, ne comprennent pas où va le monde ! »

Que des gens veuillent soutenir à tout vent que le TER est un investissement financier à perte au vu des retombées financières décevantes, n’agrée pas Maodo Sarr.



Le Conseiller économique, social et environnemental, ancien sénateur et président de la chambre de commerce de Kaffrine, estime que c’est mal comprendre l’obligation qui pèse sur les épaules d’un État et qui l’amène à investir dans des infrastructures et parfois à en supporter les coût et entretien.



« Un État n’investit pas obligatoirement pour avoir des bénéfices. Il a un devoir de rendre des services publics. La mise en circulation du TER précédée par l’installation d’infrastructures, a permis à l’État du Sénégal de faciliter le déplacement à des millions de Sénégalais jadis coincés dans des embouteillages interminables. Ceux qui pensent que les pertes de temps de millions de personnes jugulées par le TER ne valent pas des milliards des francs, ne comprennent pas comment fonctionne le monde et combien vaut le temps économisé par un transport rapide et sécurisé », dira le leader politique de l’Apr.



Maodo Sarr de préciser que Mansour Faye est irréprochable quand il donne les chiffres par rapport aux retombées financières du train. « À ce niveau, le ministre est irréprochable. Il est même à féliciter. Les Sénégalais ont le droit de savoir et je signale qu’il y a des trains qui n’ont pas encore démarré. En tant que représentant du peuple. je n’ai pas pu m’empêcher d’informer les populations sur la fausseté de certaines allégations faites à travers les médias par rapport au Ter... »