MANSOUR FAYE À DIOURBEL : « Il s'agira de réaliser pour cette région des infrastructures afin de réduire les inégalités et de rétablir l'équité territoriale et sociale »

Pour ce CRD spécial consacré hier, à la région de Diourbel, (lors duquel l'ombre d'Ousmane Tanor Dieng a plané et obligé les autorités à avoir une pensée pieuse pour sa mémoire) , il a été beaucoup question de débattre autour de la décision de corriger les inégalités sociales et territoriales, mais encore de rectifier pour certaines localités de la région qui n'avaient toujours pas bénéficié de réalisations de la part des différents programmes développés par l'État du Sénégal depuis 2012.



Mansour Faye, qui a présidé la rencontre, précisera qu'il s'agissait aussi d'échanger avec les populations par rapport aux programmes de son ministère dont la tâche principale est de rétablir l'équité territoriale et l'équité sociale par la réalisation d'infrastructures dans les localités jugées défavorisées. Le ministre du Développement Communautaire, de l'Équité Sociale et Territoriale de confier que c'est exactement pour réduire les inégalités à travers les différentes régions du Sénégal.



Ainsi annoncera -il la mise en place d'infrastructures hydrauliques au niveau de ces localités de Diourbel laissées en rade pour la desserte en eau potable, la construction, de la route Bambey-Baba Garage -Thiéyetou dont le projet est déjà entre les mains de Ageroute. Bambey, qui a été '' oubliée, dans l'édification de routes intérieures sera très rapidement satisfaite dans ce domaine. La route Linguère-Sadio sera aussi prise en charge par le Pudc



Mansour Faye d'ajouter que des réajustements seront faits dans l'octroi des bourses familiales se désolant d'apprendre que des fonctionnaires ont pu en bénéficier illégalement non sans signaler que ce soutien a pour objectif d'aider les personnes ciblées à sortir de la précarité.