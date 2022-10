MANQUE DE CONSIDÉRATION / Samm Suñu Reew dénonce son absence des instances de BBY et du gouvernement, entre autres….

Tous les souteneurs et alliés de Benno et du Président Macky Sall ne sont pas contents. Autant dire même que la frustration est le sentiment le mieux partagé chez certains d’entre eux. L’exemple de la coalition « Samm Suñu Reew » dirigée par Pape Modou Fall est largement suffisant au vu du communiqué parvenu à Dakaractu et signé par la Conférence des Leaders.



En effet, la structure, dans ledit document, déplore sans gants le manque de considération de la part de Benno, car n’étant associée dans aucune de ses instances, le manque de reconnaissance dans la composition du nouveau gouvernement, la non implication de ses membres sur les listes législatives et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales HCCT).



Au terme de sa réunion d’hier, sous la présidence de son coordinateur national et Directeur de l’Emploi, Pape Modou Fall, la Coalition Républicaine/Samm Sunu Rew en acronyme CR/2SR estime que cette situation ne contribue pas à renforcer les acquis en perspective des défis ultérieurs. Toutefois, elle se félicitera « des adhésions de nouvelles organisations dans ses rangs », et affirme « préparer une tournée nationale dans les 14 régions du pays, pour s’ouvrir davantage aux sénégalais et à d’autres organisations politiques et de la société civile en vue de sa massification. »



Abordant les questions d’ordre national, Samm Suñu Reew cautionnera les concertations sur la lutte contre la vie chère avec l’ensemble des acteurs concernés pour l’allègement des conditions de vie et l’amélioration du pouvoir d’achat des Sénégalais, présidé par le chef de l’État, le Président Macky Sall, le 26 Septembre 2022 au palais et avant même la tenue du premier conseil Ministériel du nouveau gouvernement.



La conférence des leaders a aussi salué, le projet de construction de Centres de Formation Professionnelle dans les 46 départements pour le renforcement du capital humain, et le projet de la loi d’amnistie pour un libre jeu démocratique plus ouvert permettant aux potentiels candidats à une élection présidentielle de pouvoir prévaloir de leurs droits civiques. La conférence des leaders félicite, par ailleurs, le nouveau gouvernement dit d’action et de combat et leur souhaite plein succès. Enfin, concernant la situation politique dans la sous-région, elle condamnera avec la dernière énergie les coups d’État en Afrique, et rappelle que l’Afrique est un continent civilisé et mérite de la part de ses dirigeants respect et considération.



Parlant de la coalition, la conférence des leaders, rappelle qu’elle « est composée de jeunes leaders combattants, conquérants, armés de la ferme volonté de servir dignement la République, d’accompagner la vision éclairée du Président Macky Sall et qui n’a ménagé aucun effort pour contribuer de manière significative au triomphe de Benno aux élections législatives du 31 juillet 2022 ». Elle prévoit de tenir une conférence de presse le jeudi 27 octobre 2022 pour s’exprimer et échanger avec les acteurs des médias sur la situation politique nationale et les perspectives de la coalition.