MANIFESTATIONS CONTRE LA CANDIDATURE D’ABDELAZIZ BOUTEFLIKA : Les conséquences d’une instabilité de l’Algérie sur le Sahel

Abdelaziz Bouteflika ne dirige plus l’Algérie depuis fort longtemps. Il est maintenu dans une situation clinique artificielle par des proches, qui gèrent le pays par procuration. D’ailleurs, le limogeage de son Directeur de Cabinet en est une preuve, car cette décision n’a jamais été prise par le candidat sortant en personne, qui est plus préoccupé par sa santé que par autre chose. La candidature de Bouteflika est portée par un groupe d’apparatchiks, peut-être sans son aval personnel. Ces caciques du Pouvoir algérien risquent d’entrainer le pays dans une situation d’instabilité qui va toucher tous les pays sahéliens, de l’Afrique du Nord et l’Europe.

Aujourd’hui, toutes les Chancelleries africaines, américaines et européennes, basées en Alger, suivent ce qui se passe dans ce pays. En France, un ministre a confié à l'AFP qu’«Emmanuel Macron suivait de très près l'évolution de la situation en Algérie. Dans ce sens, Le Figaro précise que Paris multiplie les appels avec son ambassadeur à Alger, ce qui est rare. L'Obs ajoute même que celui-ci a effectué un aller-retour rapide afin de s'entretenir avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian», rapporte le site pro-russe «Sputnik». Les autorités ont raison d’avoir des frissons face à cette situation en Algérie. Selon cette même source, «le ministre français explique que de nombreux secteurs allant de la sécurité à l'immigration en passant par l'économie sont potentiellement mis en danger par une instabilité en Algérie».

Par ailleurs, il y a la question de la sécurité placée au centre de l'attention du président de la République française. S’y ajoutent l’intervention de la France au Sahel et la question de la lutte antiterroriste. Véritablement, une déstabilisation de l’Algérie aura des conséquences dramatiques, qui secoueront aussi bien le Mali, la Lybie, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc que la France, l’Espagne, l’Italie...



LA CRISE DE 1992 DONNA NAISSANCE A AQMI

La démarche anticipative devrait amener l’Union africaine, l’ONU et la Ligue arabe à s’impliquer pour éviter un drame politique en Algérie. On se rappelle la crise politique de 1992, qui plane encore dans les esprits. Elle a démarré le 26 décembre 1991. Ce jour-là, le Front islamique du salut (FIS) remportait le premier tour des élections législatives en Algérie. Pour rappel, le FIS a été légalisé en 1989, à la faveur de la fin du régime de parti unique. Cette formation politique militait pour la création d’un État islamique. Mais ce projet a été rejeté par l’Armée et par l’ensemble des acteurs politiques du pays. Le FIS gagne les élections, mais la classe politique au pouvoir décide d’annuler les élections. Les membres du FIS avaient, pour la plupart, fait la guerre d’Afghanistan contre la Russie. La défaite de l’armée russe amène les jeunes arabes, qui ont participé à cette bataille aux côtés des Afghans (soutenus par la CIA, l’Arabie Saoudite et le Pakistan), à vouloir importer le modèle afghan chez eux, dans le seul but de créer des Etats islamiques dans tous les pays en Afrique du Nord.

Pour combattre les Russes, un appel a été lancé à l’ensemble des pays arabes. C’est ainsi que de jeunes combattants ont quitté l’Arabie Saoudite, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Lybie, l’Egypte et même le Soudan pour participer à l’effort de guerre. Lorsque ce pays musulman a gagné la guerre, face à la très redoutable armée russe, ces jeunes Tunisiens, Algériens, Marocains et Égyptiens ont regagné leur pays avec, dans les bagages, le projet de création d’un Etat islamique dans leur pays respectif. Les jeunes Algériens ont choisi la voix politique pour accéder au pouvoir, afin de réussir cette réforme institutionnelle. Le FIS gagne le scrutin législatif, mais ne dirigera pas le pays. Leur pouvoir sera confisqué par les dirigeants de l’époque. Alors, ce complot contre le FIS sera à l’origine d’une guérilla qui plongera le pays dans une guerre civile aux conséquences ressenties bien au-delà des frontiéres algériennes. Et, cela jusqu’à nos jours. Les forces de sécurité algériennes s’affrontent avec les groupes armées affiliés au FIS. Les leaders de ce mouvement, dont Bel Hadji, seront arrêtés et mis en prison. L’Etat continue à négocier avec eux, en prison, pour calmer les manifestations, mais les leaders se radicalisent, accentuent leurs stratégies au niveau des mosquées et des villes pauvres de l’Algérie.

Aux mêmes moments, la lutte armée s’intensifie, aussi bien en Algérie qu’en France où des attentats sont perpétrés par des membres du Groupe Islamique Armée (GIA), filiale du FIS. Le GIA planifie des attaques dans les zones urbaines. Le mouvement obtient l’adhésion de la majeure partie de la population algérienne. Lorsque l’armée a commencé à chasser les combattants du FIS et du GIA, ces derniers ont reculé vers la brousse et les frontières avec le Mali, le Niger et le Maroc. Les nombreux attentats, la mort d’hommes de culture, d’enfants et de femmes ont fait perdre au FIS beaucoup de sympathie auprès de la population algérienne. Car, les civils étaient devenus les principales victimes de ce conflit. En dix ans, on comptera entre 60.000 et 150.000 morts en Algérie. Certains attenants marqueront profondément l’opinion nationale et internationale. On se rappelle l’assassinat des sept moines trappistes du monastère de Tibhirine, au sud d’Alger, en Mai 1996.

Que dire de l’égorgement de quelque soixante habitants du village de Thalit, près de la capitale, en avril 1997 ? Par ailleurs, il y a eu la tuerie de Benthala, en septembre 1997, dans la banlieue d’Alger : «Près de 250 personnes sont méthodiquement tuées en une nuit, tandis que l’armée reste à l’entrée du quartier», indique le site d’information sur les Droits de l’Homme, Algeria Watch. Sans complexe, le GIA dont Abdelmalick Droukdel était l’un des leaders, revendiquera tous les massacres. A cause des divergences à l’interne et des sanglantes contre-offensives de l’armée, le GIA, branche armée du FIS, perd de son influence et ses forces.



LE GIA, ANCÊTRE DU GSPC, DU MUJAO ET D’AQMI

Le terrorisme contemporain que nous vivons, aujourd’hui dans le Sahel, est né en l’Algérie. Car, lorsque le FIS a engagé la lutte armée, il a créé le Groupe Islamique Armé (GIA). Ce dernier a enfanté le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (Gspc), qui donnera naissance au Mouvement pour le Jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao). Ils s’installent au Nord Mali. Ces groupes engendreront le mouvement Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), Arsar Dine, le Mouvement islamique Armé (MIA), créé par des Touaregs maliens, algériens et nigériens. Et la toute dernière alliance, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Gsim), créé par Amadou Koufa, leader du Mouvement pour la Libération du Macina (MLC), Mokhtar Bel Mokhtar, leader d’«Al Mourabitoun» et Iyag Ag Ghali (leader d’Arsine). Aujourd’hui, l’instabilité du Sahel est due à la menace terroriste connue en Côte d’Ivoire, au Burkina, en Libye, au Nigéria et au Mali. Le trafic de migrants et d’armes légères est la conséquence de cette guerre civile d’Algérie de 1992. Ce trafic est renforcé par la chute de Kadhafi, également.



LES CONSÉQUENCES D’UNE NOUVELLE CRISE POLITIQUE EN ALGÉRIE

La «chute» de l’Algérie va ouvrir un couloir aux cartels criminels vers la Méditerranée. Les terroristes, les trafiquants de drogue, les migrants clandestins, les trafiquants d’armes vont profiter de cette instabilité de l’Algérie pour déplacer le curseur de leurs activités illicites vers ce pays, afin de libérer momentanément l’axe Niger-Tchad-Lybie. Aujourd’hui, le Mali, la Lybie et le Nord du Tchad étaient les voies d’accès des groupes criminels de tout genre.

Une crise politique en Algérie menacerait la sécurité de l’Afrique du Nord et du Sahel, mais aussi de l’Europe. Sur ce plan, la stabilité du Mali, du Tchad et de la Lybie est encore précaire à cause des groupes terroristes qui circulent dans cette partie du Sahel. L’Algérie abrite le quartier général du Comité des Etats-Majors Opérationnels conjoints (Cemoc) crée pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le Cemoc n’a jamais atteint ses objectifs. C’est pour ces mêmes raisons qu’a été créé le G5 Sahel puis le GAR-SI Sahel (Groupes d'Action Rapides Surveillance et Intervention au Sahel). Toutes ces initiatives démontrent que l’insécurité qui règne dans la sous-région préoccupe tous les Etats. Mais, la meilleure manière de lutter contre l’insécurité, c’est d’éviter des crises politiques.

Aujourd’hui, les groupes terroristes perdent du terrain. Ils sont traqués au Mali et en Libye. Mais cela ne traduit nullement la fin de cette menace. Souvent, les groupes terroristes observent des trêves pour mieux se préparer. Et la situation au Nord du Tchad, au Sud de la Lybie demeure préoccupante. Et pour des raisons sécuritaires, les Etats du G5 Sahel, la Ligue arabe et de l’UA devraient intervenir pour éviter une éventuelle crise politique en Algérie. En outre, ce pays a abrité toutes les négociations autour des accords de paix entre l’Etat malien et les groupes armées Touaregs du Mouvement National pour la Libération de l’Azawad (Mnla) et ses organisations annexes. Ainsi, son effondrement n’est jamais souhaité pour ceux qui savent prévoir les conséquences.

Par ailleurs, l’Algérie s’ouvre sur la mer méditerranéenne. L’Union européenne a dégagé des moyens financiers immenses pour lutter contre la migration clandestine vers l’Europe. La Lybie, qui était jadis la porte d’accès vers l’Europe, est en train d’être petit à petit stabilisée. Le Niger, le Tchad, le Burkina et les autorités libyennes ont été sensibilisés pour empêcher la traversée des contingents de clandestins vers l’Europe. Plusieurs milliers de jeunes migrants ont été stoppés entre le Niger, le Tchad et la Lybie. Des migrants sénégalais, maliens, guinéens, gambiens, nigérians, nigériens etc. sont morts dans la Méditerranéenne. Mais, avec les mesures prises par les hommes de Fayez al-Sarraj et du Général Aftar en Lybie, le trafic de migrants a été maîtrisé. Ce pays est confronté au terrorisme, avec l’Etat islamique qui a perdu du terrain, mais aussi la migration clandestine, sans tenir compte des conflits politiques internes.

Les trafiquants de migrants seraient heureux de voir l’Algérie s’embrasser pour qu’ils puissent changer d’itinéraire vers l’Europe, avec l’ouverture que ce pays offre vers la Méditerranée. En plus, une crise politique va ouvrir des couloirs aux trafiquants d’armes légères vers d’autres pays du Sahel. Depuis la chute de Kadhafi, plusieurs tonnes d’armes circulent dans tout le Sahel, jusqu’en Centre-Afrique, chez les Sélékas.

En outre, il y a de forts risques que les leaders des groupes terroristes, Mokhtar Bel Mokhtar, Amadou Koufa, Iyag Agh Ghali, en cachette dans le désert, profitent d’une crise politique en Algérie pour se renforcer et asseoir leur base dans toute la zone. Ce qui pourrait empirer la situation sécuritaire, aussi bien en Afrique du Nord que dans le Sahel. Et l’impact d’une crise politique en Algérie risque de toucher plus de 134 millions de personnes dans les pays voisins et au-delà.



ALGÉRIE, UNE PUISSANCE MILITAIRE ENTOURÉE PAR DE FOYERS DE TENSION



En Afrique, l’Egypte reste la première puissance militaire, selon l’édition 2018 du classement des Armées dans le monde, publiée par le site américain spécialisé dans la défense, "Global Fire Power" (GFP). L’Algérie occupe la seconde place en Afrique et la 23ème à l’échelle mondiale. L’Armée algérienne est citée en exemple à travers le monde. En outre, Alger tente d’étendre son influence en Afrique du Nord et dans le Sahel. Mais il est accusé par le Maroc d’être le principal souteneur des malheureux activistes du Sahara occidental (le Polisario). Rappelons que l’Algérie a été élue au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine par le Conseil exécutif de l’UA, pour un mandat de trois ans (2019-2022). Mais il faut reconnaître qu’Alger n’a pas encore réussi une prouesse dans la résolution des conflits en Afrique car, même les accords de paix au Mali tardent à porter leurs fruits.

Avec ses 42 millions d’habitants, sa superficie estimée à 2.381.741 km2, l’Algérie partage des frontiéres avec le Maroc et la Mauritanie à l’Ouest, le Mali au Sud, le Niger au Sud Est, la Lybie à l’Est, la Tunisie au Nord. Au Nord, elle s’ouvre également sur la mer méditerranée. Sa proximité avec les foyers de tension au Mali, en Lybie et, souvent, en Tunisie devrait inciter l’UA, l’OCI, l’OPEP, la Ligue arabe, l’Union pour la Méditerranée et les Nations-Unies à organiser, en urgence, une médiation entre les acteurs politiques du pays, pour éviter que la candidature de Bouteflika ne soit à l’origine d’une nouvelle déstabilisation de l’Algérie et du Sahel.



Mamadou Mouth BANE