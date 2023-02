MANIF DE TOUBA- Serigne Assane Mbacké placé sous mandat de dépôt…élèves et mineurs libérés

Les choses évoluent du côté du tribunal de grande instance de Diourbel, concernant les personnes arrêtées vendredi dernier à l’occasion de la manifestation de Pastef à Touba et Mbacké . Les auditions ont démarré depuis 15 heures et alignent bonnes et mauvaises nouvelles pour les uns et les autres. En effet, le juge a décidé de donner suite à la demande du procureur en libérant élèves et mineurs . Malheureusement, pour ce qui le concerne, Serigne Assane Mbacké a été placé sous mandat de dépôt. Ce qui porte à 11, pour le moment, le nombre de manifestants qui devront séjourner en prison. Affaire à suivre….