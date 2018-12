MANCHESTER UNITED : Mourinho viré !

La défaite contre Liverpool (1-3), dimanche dernier en Premier League, aura été celle de trop pour l'entraîneur de Manchester United José Mourinho ! Ce mardi, le compte Twitter des Red Devils a annoncé le départ avec effet immédiat du coach portugais, qui laisse donc l'équipe mancunienne à une peu glorieuse 6e place en championnat, avec déjà 19 points de retard sur le leader Liverpool.



Au cours des derniers mois, la question d'un départ du "Special One" s'est posée à de nombreuses reprises, notamment en raison de résultats décevants et de son incapacité à s'entendre avec des cadres comme Paul Pogba. Face aux Reds, le Tricolore n'avait pas quitté le banc, et il semblait symboliser cette rupture entre le vestiaire et l'entraîneur. La direction avait un choix à faire, et celui-ci aura été fatal à l'ancien coach de Chelsea.