MAMOUR CISSÉ (PSD/JANTBI) : « Même si je suis dans cette majorité... Il y a énormément de secteurs essentiels où des Sénégalais bon teint ne sont pas »

Pour Mamour Cissé, la première phase du Pse a réussi dans l'essentiel de ses ambitions, mais pêche encore dans l'implication majoritaire des nationaux dans certains secteurs et entreprises monopolisés par les Français, Libanais etc... Il donne d'ailleurs, au Grand Jury dont il était l'invité, l'exemple de la Sonatel. À ce propos, il dira clairement qu'il ne se retrouve pas dans cette société et que '' toute promotion économique ne puisse être sous-tendue par des nationaux bon teint. Il ya énormément de secteurs essentiels où des Sénégalais bon teint ne sont pas (...) .

Comment comprendre aujourd'hui qu'au Sénégal des gens puissent détenir plus de 50% au détriment des nationaux?''



Et c'est sans hésiter qu'il déplore le fait que le secteur de la santé souffre terriblement alors qu'il y a d'excellents médecins dans ce pays, signalant qu'il y a beaucoup d' efforts à faire si on sait que plusieurs malades sont pris en charge à l'étranger. Et c'est dans le même registre qu'il mettra un bémol épargnant à l'État du Sénégal la charge d'endosser toute la responsabilité de cette maladresse. ''Le patronat doit s'ajuster, se régénérer. Il est statique. On a l'impression que c'est une bande, un club. Je pense qu'il faut élargir les choses...''