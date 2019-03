MAME MBAYE NIANG (Apr-Touba) : ' Les Sénégalais attendent encore de l'opposition qu'elle félicite le Président Macky Sall '

Les responsables politiques de l'Apr de Touba regroupés au sein du '' pôle 11'' qui concerne les localités de Keur Niang, Nguiranène, Darou Rahmane, Solboq, yoonu Darou, Ndamatou ont effectué, dimanche, leur ultime conclave post-électoral pour faire le bilan des activités.

À défaut de gagner dans la cité religieuse, les Apéristes diront se réjouir des 67.000 voix engrangées marquant un bond significatif comparé aux résultats enregistrés lors des élections législatives.



Mame Mbaye Niang de s'estimer confiant que les futures élections locales et législatives seront fondamentalement différentes des précédentes et qu'elles permettront au Président Macky Sall d'enregistrer ses premières grandes victoires à Touba.



Interpellé sur le dialogue politique, le leader politique de Keur Niang demandera à l'opposition de changer de fusil d'épaule. '' Nous demandons aux candidats vaincus d'aller féliciter le Président Macky Sall pour ne pas rater le tournant de l'histoire. Il faut qu'ils acceptent la défaite et fassent preuve de fair-play. Abdou Diouf avait félicité Wade et Wade l'avait fait avec Macky Sall. Nous leur demandons aussi d'aller répondre à l'appel au dialogue ''.