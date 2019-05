MAMADOU NDOYE D'ACCORD SUR RIEN : « La suppression du poste de Pm est contraire à la logique de rapidité... Nous ne sommes pas un pays sérieux... Le Sénégal est surendetté... On s'amuse avec les ressources dans ce pays! »

Est-ce que le Sénégal est devenu moins pauvre? C'est lui qui pose la question dans le Grand Jury de ce dimanche et sa réponse est plutôt très claire. Pour Mamadou Ndoye, il n'y a guère d'ambiguïté. ''Nous sommes toujours classés dans les pays pauvres, à faible indice de développement, alors qu'il y'a des pays Africains qui sont classés dans les pays intermédiaires.''





L'ancien ministre de la République de se vouloir plus scientifique en évoquant l'indice de développement du Sénégal. ''Nous sommes classés dans les pays à faible indice de développement humain. Alors qu'il y a huit pays Africains qui sont classés dans les pays à Indice de développement élevé et 13 autres qui sont dans les pays à Indice de développement moyen. Cela nous montre qu'au Sénégal, malgré les actions dont on parle, on n'a pas réduit le taux de pauvreté. Le nombre de pauvres s'accroît dans le pays. On n'a pas progressé aujourd'hui sur le plan de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes qui devient de plus en plus grave parce qu'il y'a 300.000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. On n'a pas fait d'amélioration sur le pouvoir d'achat des populations. Nous n'avons pas ce qu'il faut. Il a fait beaucoup de choses. Quand on te confie des milliards, il faut que tu fasses quelque chose.''



Quant à l'émergence dont on parle tant au Sénégal, Mamadou Ndoye bombarde toute velléité de vouloir en imposer par le verbe. ''L'émergence c'est une transformation structurelle de l'économie. Regardez la structure de l'économie de notre pays depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de changement. Il ne peut pas y avoir d'émergence. Les trois économies les plus avancées de l'Afrique c'est le Nigeria, le Ghana et la Côte-d'Ivoire. Allez regarder les taux de croissance de ces trois pays. Ils sont supérieurs à celui du Sénégal et ils ne sont pas en émergence.''



Toujours avec le même ton rageur, Mamadou Ndoye accusera les gouvernants de ne guère s'acquitter convenablement des tâches pour lesquelles ils sont élus, surtout pour ce qui va de la gestion des ressources nationales. ''Il faut d'abord être un pays sérieux. Pour être un gouvernement sérieux, il faut avoir une gouvernance rigoureuse. Les ressources du pays, on ne s'amuse pas avec. Or, au Sénégal, on s'amuse avec les ressources du pays. Rien que l'entretien de la classe politique montre comment on s'amuse avec les ressources de ce pays. Si vous regardez les salaires des députés et de tous ceux qu'on veut caser, les Collectivités territoriales et les Pca... Regardez tout cela! ''



Il parlera aussi de ce taux d'endettement fort élevé du Sénégal qui plombe son économie. '' Macky Sall ne dit pas pour quelle raison, il doit réduire les dépenses et pourquoi il dit aux syndicats au qu'il ne peut pas du tout améliorer les salaires. C'est que le Sénégal est surendetté et cet endettement est arrivé à un point où le service de la dette est presque intenable. Cette question va marquer tout le mandat de Macky.''



Interpellé sur la suppression du poste de Premier ministre, il se voudra catégorique trouvant absurde l'idée au vu de l'objectif visé. Pour le leader politique : '' c'est contraire à la logique que l'on connait. La logique de qui veut aller plus vite, c'est la logique de la décentralisation et de la déconcentration. Ici on fait le contraire... La lenteur et la lourdeur c'est dans la concentration et pas le contraire.''





Nous étions dans la lutte pour la démocratie, pour la liberté de la presse. Nous avions dépassé le cadre catégoriel pour nous poser en syndicat démocratique. Les syndicats n'ont plus ce rôle qu'on jouait à l'époque. On avait un souci de transformation sociale. C'est cela la différence avec l'époque que nous vivons actuellement. Un syndicat ne s'identifie pas à un parti politique, mais il peut avoir entre eux une solidarité de combat. Il est donc possible qu'il y ait un terrain de rencontre...

