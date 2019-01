MALICOUNDA : Le Mouvement Agir Ensemble pour le Développement de Malicounda clashe sévèrement son Maire et lui donne rendez vous aux locales...

Le mouvement Agir ensemble pour le développement de Malicounda et son maire ne parlent plus le même langage. Selon son président Mamadou Dia, Malicounda manque de tout. Pour le natif de Sinthiou Mbadane, l'eau, l'électricité, la santé font défaut. Par ailleurs, si l'on se fie aux propos du président de AJCM, la répartition des biens de la commune est inégale et pour réparer tous ces manquements, Agir pour le développement de Malicounda se dit prêt à affronter le maire Maguette Sène...