MALICK GAKOU À TOUBA - "Dans les prochains jours, je vais m'adresser à la nation... Touba mérite un réseau d'assainissement approprié"

'' Je suis venu aujourd'hui à Touba présenter mes condoléances au Khalife Général des Mourides, mais également rendre visite à mon marabout Serigne Sidi Abdou Lahad avec qui je me suis entretenu sur les préoccupations que j'ai par rapport au devenir de mon pays. '' Voilà qui a servi d'entame au candidat à la prochaine Présidentielle. Malick Gakou, qui dit aussi solliciter des prières pour les Sénégalais et pour un bon hivernage ne manquera pas de marteler sa ferme volonté de briguer les suffrages des citoyens de ce pays pour, dit-il, '' renforcer les libertés et la démocratie au Sénégal. ''



Interpellé sur l'interdiction par le préfet du dernier sit-in de l'opposition et l'arrestation de plusieurs leaders, le leader du Grand Parti donnera rendez-vous aux populations dans '' une grande adresse à la Nation '' qu'il fera très prochainement. Ce qui ne l'empêchera , toutefois pas, de signaler qu'au Sénégal '' les libertés individuelles et la démocratie sont bâillonnées par le régime en place."



Quant au calvaire vécu par les populations de Touba, l'ancien ministre de la République estime que les autorités manquent, parfois, en construisant des routes, de construire aussi des réseaux d'assainissement appropriés. '' Ce qui se passe à Touba est inacceptable. Cette ville, pour ce qu'elle représente mérite un autre visage que celui-ci avec ces inondations à perte de vue '', dira-t-il en guise de conclusion.