MALICK FALL (maire de Diourbel) : « Permettre aux paysans de vendre leurs graines dès novembre et à bon prix serait salutaire ! »

Malick Fall a tenu, ce mercredi, à vivement saluer la décision de l'État d'industrialiser le secteur de l'arachide, de permettre à la Sonacos d'avoir les coudées franches pour acheter les graines et aller dans le sens de rendre opérationnelles les activités de trituration et de raffinage.



Le maire de Diourbel estime que cet engagement sera de nature à aider les paysans à profiter de leur dur labeur mais surtout aux sociétés comme la Sonacos de disposer d'une énorme quantité de graines d’arachide et à requérir une plus importante main d'œuvre locale. « En tant que maire de Diourbel et surtout député de la Nation, je ne peux que me féliciter de ces engagements. Nos jeunes ont besoin de travailler. Toutefois... »



En effet, l'édile de la commune de Diourbel préférera apporter un bémol à son euphorie. « Cet espoir ne peut être concrétisé que si la Sonacos est dans les dispositions financières d'acheter l'arachide des le mois de novembre et à bon prix. Il est nécessaire d'éviter de vivre le même drame que l'année dernière. L'on se rappelle bien que l'essentiel des graines de qualité avait été ramassé par les Chinois. Ce qui ne participe à développer nos terroirs et notre économie. Par conséquent, nous exhortons l'État à aller dans ce sens pour le bien du paysan, de la Sonacos, de notre économie et des populations de ce pays... »