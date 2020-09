MALI: Le CNSP convoque en conférence de presse cet après-midi.

Le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) fera face à la presse ce mercredi 16 septembre à son QG de Kati. Le communiqué diffusé sur les différents supports numériques du CNSP n’a pas précisé l’objet de cette conférence de presse.



Mais le contexte porte à croire que les militaires ont convoqué la presse pour se prononcer sur l’issue de leur rencontre de ce mardi avec la conférence des chefs d’Etat de la CEDEAO.



Lors de ce mini-sommet présidé par Nana Akufo-Addo, le Colonel Assimi Goïta a fait un exposé sur le schéma de la transition voulue au Mali et a plaidé pour la levée des sanctions de l’organisation sous-régionale.



Les sept présidents qui étaient présents à Accra, ont conditionné la levée des sanctions à la nomination d’un civil à la tête de la transition. Ils se sont aussi prononcé en faveur du retrait de l’acte fondamental et de la libération des civils et militaires détenus depuis le 18 août, date du coup d’Etat qui a renversé Ibrahim Boubacar Keita.