MALI: Ibrahim Boubacar Keita libéré, selon Jeune Afrique.

Arrêté le mardi 18 août dernier par des militaires et placé en détention à Kati, à 15 kilomètres au nord-ouest de Bamako, l'ancien président du Mali a été libéré. C'est une information livrée par le site Jeune Afrique.



Ibrahim Boubacar Keita a été conduit ce jeudi 27 aout, vers 03 heures du matin à son domicile de Sebénikoro par des éléments des forces spéciales maliennes. Le même corps auquel appartient l'actuel président du Comité national pour le salut du Peuple.



La libération d'IBK faisait partie des exigences de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). C'est d'ailleurs l'un des points sur lesquels la délégation conduite par Goodluck Jonathan et les putschistes ont longuement discuté lors des pourparlers du dimanche 23 et du lundi 24 août.