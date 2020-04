MALI / Crash Super Tucano : deux militaires trouvent la mort

Le Super Tucano TZ04 de l’Armée de l’Air s’est écrasé, ce mardi 7 avril, près du Camp de Sévaré, les 2 pilotes y sont restés selon les Forces armées maliennes (Famas). Il s’agit du capitaine Moussa Maïga et sous-lieutenant Mamadou Boubacar Traoré.

Le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air (CEM-AA), le général de brigade Souleymane Doucouré a indiqué que cet appareil venait d’une mission de reconnaissance de zone dans le secteur 3 de Tombouctou avec un autre Super Tucano TZ02.

Selon le CEM-AA, les aéronefs étaient en formation serrée de Tombouctou jusqu’à Sévaré et tout allait bien. C’est après les manœuvres pour l’atterrissage que le Super TZ04 a perdu contrôle.

Le général Souleymane Doucouré a signalé sur le site des Fama, que conformément à l’instruction relative aux enquêtes militaires sur les accidents et les incidents de l’aviation militaire toutes les dispositions ont été prises par les autorités civiles et militaires de Mopti. Une commission militaire technique a été constituée à cet effet. Il a déclaré que cette commission est une mission indépendante et sans préjudice de l’enquête civile et judiciaire. Une chose qui est en conformité avec les règles internationales plus précisément l’annexe 13 de l’Aviation Civile Internationale. Il a aussi souligné que le procureur militaire de la Région de Mopti, la société Brésilienne, constructeur des Supers Tucano, et l’Agence de l’Aviation Civile du Mali ont été informés.

Le CEM-AA rassure les familles des illustres disparus que toute la lumière sera faite sur ce tragique accident.