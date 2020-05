MALAISE AU SEIN DU CIS : Amadou Kane démissionne de son poste d'Adiministrateur et de membre.

Le malaise continue au sein du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS). La liste longue des démissionnaires vient de s'allonger avec Amadou Kane qui rend le tablier. Dans sa lettre de démission, l'ancien ministre des Finances explique que "la mise au point publié dans la presse ce jour est substantiellement différente du projet qui avait réuni le consensus lors de cette séance du 17 mai 2020." Amadou Kane dénonce le fait que le Président Babacar Ngom n'a pas tenu compte de la motion adoptée en séance d'urgence dans l'affaire Senelec-Akilee.



Mieux, Amadou Kane va plus loin en disant que l'affaire AKILEE n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase car intervenant après plusieurs autres irrégularités "où les règles relatives à la bonne gouvernance et aux conflits d’intérêts ne sont pas respectées au sein du Club des Investisseurs Sénégalais."



Amadou Kane de citer "les questions de gouvernance, la non application de la décision du conseil entre autres" facteurs nuisibles à une bonne gestion d'une chose commune.

Amadou Kane a, alors, démissionné de son poste d’administrateur et de membre avant de montrer son désespoir quant à l'espoir qu'il fondait sur ce club, sur le président et sur les membres de "grande valeur".