MAKHTAR DIOP (Hcct) : « les slogans ne pourront rien contre le virus... Suivons le plan de combat du Président et participons »

Après avoir dégainé une somme de 20 millions de francs pour soutenir la lutte menée par l'État du Sénégal, Madame Aminata Mbengue Ndiaye a encore dépêché le Président de la commission Santé du Hcct apporter un appui aux populations de Touba. Makhtar Diop (accompagné de Serigne Sidy Mbacké, Madame Mbaye Néné Ndiaye, et Birane Gaye venu représenter le maire de Touba), s'en prendra aux inventeurs de slogans estimant qu'il faudra faire davantage preuve de solidarité et surtout suivre à la lettre le plan de bataille du Président de la République.

« Arrêtons les slogans et faisons comme Madame Aminata Mbengue Ndiaye. Il est temps pour les Sénégalais qui en ont la capacité de faire preuve de plus de solidarité. Les slogans ne servent pas à grand-chose. Nous avons auss l'obligation de suivre le plan d'action du Président de la République. Il nous faut aussi suivre les prescriptions des médecins, sinon le virus va gagner du terrain ».



Makhtar de s'attaquer aux Modou-Modou qui reviennent par effraction dans la cité et qui se terrent. « Je leur demande d'être plus responsables. Moi-même je viens de la France. Et depuis 14 jours je me suis confiné. C'est un esprit citoyen qu'il faut. Par rapport aux rumeurs qui soutiennent que le Coronavirus n'existe pas, je crois que tout cela est dépassé »

Makhtar Diop remettra au sous-préfet de Ndame, Mansour Diallo, des cartons de détergents, des seaux, du gel antiseptique etc...