MAKHTAR DIOP (Hcct) : « le plus grand bilan du Président Sall se situe dans le dialogue social »

« Cest la première fois, depuis que les Présidents Sénégalais ont commencé à s'adresser à leur nation en fin d’année, qu’un discours a aussi fortement été apprécié. Le Président Sall a encore impressionné. Même ce qui reste de l'opposition a préféré critiquer juste superficiellement pour ne pas paraître ridicule... » La déclaration est de Makhtar Diop, Haut Conseiller des Collectivités territoriales. Il estime que les rares opposants qui ont accepté de parler aux médias se sont limités à des généralités du genre : « le discours est long, le discours ne renferme qu'un bilan et des promesses, c’est du réchauffé ».

Makhtar Diop d'inciter cette partie de l'opposition à se joindre au Chef de l'État. « C'est vrai que tout le monde ne peut pas accepter la main tendue du Président de la République. Ce n'est même pas souhaitable. Mais dès l'instant que les plus importants et les plus patriotes d'entre eux sont dans la mouvance, c'est bien." Il poursuit : "Hier, le Président a listé plusieurs de ses réalisations, mais sa réalisation la plus fondamentale, c'est à mon avis, cette paix sociale qu'il a instaurée avec ce dialogue initié. »

Le leader politique de Gouy-Mbind et conseiller municipal de Touba se réjouira, pour boucler son intervention, de l'annonce du Chef de l'État selon laquelle l'hôpital sur la route de Darou Moukhty sera achevé en 2021...