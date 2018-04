MAKHTAR DIOP (Hcct) : « Le parrainage tue le business politique... Le système scolaire est pollué par ces enseignants entrés par effraction »

La Convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal vient officiellement de marquer son approbation par rapport au très controversé projet de loi portant parrainage des candidats lors de la prochaine Présidentielle. Elle le fait à travers son coordinateur Makhtar Diop. Selon le leader politique de Touba, '' cette trouvaille va mettre fin au business politique et annihiler les ambitions démesurées des businessmen qui ont plus besoin d'enrichir leur curriculum vitæ et ou de blanchir leur sale fortune. Devenir Président de la République du Sénégal et travailler pour les Sénégalais est le cadet de leurs soucis. Ils savent qu'ils ne seront jamais élus... Le Sénégal, au vu de la santé de sa démocratie, ne peut plus se permettre de laisser prospérer des candidatures fantaisistes. Imprimer des bulletins de vote pour un leader qui ne peut pas avoir 65.000 signatures est à la limite ridicule. Maintenant les menaces de semer la pagaille dans le pays n'engagent que ceux qui ont peur et nous, nous n'avons pas peur des menaces. La Cojem est en phase avec le Président Macky Sall par rapport au parrainage. ''



Makhtar Diop s'est aussi prononcé par rapport à la grève cyclique qui secoue le système scolaire. Pour lui, '' les ambitions financières démesurées de certains enseignants qui sont entrés par effraction dans l'école sont à l'origine de toutes ces crises. '' Tout de même, il encouragera l'État à demeurer logique avec lui-même. '' Toujours prendre des engagements réalisables dans le temps et dans l'espace. ''