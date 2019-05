MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

À en croire le coordinateur de la Convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal et Haut conseiller des Collectivités territoriales, '' Ousmane Sonko a insulté l'ensemble des personnes qui ont convenu de répondre à la main tendue du Président Macky Sall pour instaurer un dialogue permanent au Sénégal ''. À travers sa dernière sortie médiatique, Makhtar Diop, qui a câblé Dakaractu, considère que le leader politique de Pastef '' se surestime '' et s'imagine dans des postures importantes qu'il n'occupe nullement ''. D'où, dit-il, '' ses grands airs ridicules de perdant haineux ''.





Makhtar Diop de confier qu'un homme comme Ousmane Sonko doit être remis à sa place de '' débutant '', avant de marteler qu'il se sent frustré de n'avoir en un moment des échanges vu planer son ombre. '' Ni les dialogueurs, ni la presse ne se sont apesantis sur son absence. Cela l'a frustré. Il a senti qu'il était politiquement marginalisé. C'est la raison pour laquelle, il s'est attelé à crier afin d'exister encore quelques heures. '' Le leader politique Apériste de Touba invitera Sonko à savoir raison garder. '' Il vient de se faire de nouveaux ennemis. Et il se rend compte dorénavant qu'il ne sera jamais quelqu'un dans ce pays ''.