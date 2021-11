MAIRIE DE TOUBA / Des Mbacké- Mbacké out… Me Madické Niang vide aussi le plancher… Isma Dioum rejoint Kâ le maire… des absentéistes reconduits.

Nul besoin d’attendre les élections locales de Janvier 2022 pour savoir le nom des 100 futurs conseillers municipaux de la commune de Touba. En effet, la liste qui sera présentée n’aura aucune autre concurrence que le bulletin blanc. Ce bulletin blanc, autant le dire d’emblée, lui cause énormément de torts et le rend médiocrement légitime. Mais elle passe à tous les coups.



Pour les 05 prochaines années, Abdou Lahad Kâ va donc rempiler même si son départ était fortement agité. Finalement, c’est lui qui a été chargé de récupérer les documents des candidats désignés.



La nouvelle équipe connaît dé départs pour le moins remarqués. En effet, si des Mbacké - Mbacké comme Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Serigne Cheikh Maréma Mbacké etc…, ont disparu, des hommes de presse ont fait leur apparition. C’est le cas de Mor Talla Fall de la radio Benno Fm et de Pape Seck de Ucab fm. La jeunesse politique a été, quand-même, bien représentée avec la présence des très célèbres Moustapha Mésséré, Modou Sall Nayler, Mamadou Diène Guèye alias Général et Bassirou Diagne.



L’autre départ qui aura attiré les attentions c’est celui de Me Madické Niang. De maire pressenti, il disparaît carrément de la municipalité. De l’autre côté, on note l’arrivée du conseiller du Président de la République Isma Dioum. « Au téléphone de Dakaractu -Touba, il dit « remercier le khalife Général des Mourides pour la confiance portée sur sa personne », mais ajoute ce qui suit : « Ce choix, je le dédie au Président Macky Sall qui a tout fait pour moi. C’est son sacre à lui! » Mamadou Mactar Sourang fait aussi partie des choix marquants opérés dans la nouvelle team.



Il faut par ailleurs noter le retour de quelques grosses pointures au niveau local. Serigne Sidy Ahmed Mbacké, Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga, etc…



Le dernier constat , c’est que beaucoup de conseillers absentéistes, dont des adjoints au maire, ont été reconduits.