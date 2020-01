MAIRIE DE MBACKÉ / Le Model affiche ses ambitions et réitère le soutien de son leader national au Président Macky Sall.

À la suite de 8 meetings dont un méga organisé dans les Santhianns à la veille de la dernière élection présidentielle, le Model vient de renouer avec les grandes mobilisations dans le département de Mbacké. Un grand rassemblement a, en effet, été déroulé ce dimanche au niveau des quartiers périphériques de la commune, sous la houlette de son coordonnateur départemental, Aly Penda Diouf.



Ce dernier qui a créé, pour l'occasion, le mouvement "Ñoo Nangu", mis en selle juste, dit-il, pour "arracher" des mains de l'équipe en place la mairie, dira ne guère se soucier des arguments que pourront présenter les adversaires du moment.



" Après vous avoir rappelé la volonté de notre leader national Ibrahima Sall, de demeurer plus que jamais aux côtés du Président Macky Sall, permettez que je vous fasse part de mon désir de gagner la mairie de Mbacké lors des prochaines élections municipales. Ce mouvement a pour ambition de corriger les mauvaises gestions qui ont gangréné la mairie de Mbacké" dira-t-il, avant de signaler que "Ñoo Nangu" est aussi une manière pour eux de dire merci au Président de la République qui a construit l'autoroute Ilaa Touba, qui a électrifié les Santhianns, qui a octroyé des bourses familiales aux déshérités et qui soigne enfants et vieilles personnes gratuitement.



Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C'est le cas du socialiste Moranne Guèye, de Modou Kassé etc...