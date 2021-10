MAIRIE DE DIOURBEL / Pourquoi Malick Fall a boudé, et porté sa candidature en dehors de la décision de Benno ?

Jusque-là membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, Malick Fall, maire de Diourbel, a finalement décidé de rompre le contrat pour postuler à sa propre succession. Il en a fait la révélation lors d’un meeting grandeur-nature qu’il a organisé ce week-end.



Autant dire que le maire a senti la sanction venir. Au moment où Dame Diop est partout plébiscité, même si c’est de manière théâtrale par des leaders de l’Apr, il a compris qu’on allait droit vers l’arbitrage du Président Macky Sall. Un arbitrage qui, de toutes les façons, devrait tourner en faveur du ministre.



Pire, ces derniers jours le maire a encaissé des piques venant de ses ex-alliés qui critiquent astucieusement son bilan en plus d’une mission d’audit qui est venue lui remonter les bretelles. Malick Fall a saisi le message qu’il allait très bientôt être jeté en pâture. C’est alors qu’il a pris son courage à deux mains non sans rappeler que son mandat ne procédait nullement de la confiance d’un parti ou d’une coalition, mais des populations de Diourbel.



Dans ce contexte bizarre où Benno implose et perd l’un de ses éléments essentiels, l’on devrait s’attendre à des surprises. Qui perdra au change ? L’avenir le dira...