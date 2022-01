MAIRIE DE BAMBEY - El Hadj Dia désigne Gana Mbaye comme le meilleur des candidats en lice.

La campagne électorale pour la coalition présidentielle au niveau de la commune de Bambey a démarré, ce week-end, en grande pompe par un meeting à Guinaw Rails.



Nommé directeur de campagne quelques heures plus tôt, l’ambassadeur itinérant El Abdoulaye Dia a tenté de donner un signal fort de son engagement pour une victoire finale au soir du 23 janvier 2022. Dans son discours, il mettra en exergue le bilan de son candidat en sa qualité de maire sortant, et les réalisations du Chef de l’État.



Des propos renchéris par Mamadou Ndiaye, responsable des jeunes de Bby. Pour Gana Mbaye, il s’agira de lui donner la possibilité d’achever ses projets et de finir le travail entamé.