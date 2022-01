MAIRE DE TOUBA / Seul édile au Sénégal déjà connu - Quand Sadaga dénonce la stratégie du vote par bulletin blanc !

Abdou Lahad Kâ, c’est le nom du seul futur maire non encore élu, mais déjà connu de tout le Sénégal alors qu’on est encore à quelques encablures des élections du 23 janvier 2022. Il tire ce privilège du choix porté sur sa personne par le Khalife Général des Mourides qui l’a désigné tête de l’unique liste en compétition à Touba.



Toutefois, il aura un adversaire de taille en face, les bulletins blancs en l’occurrence. Si ces bulletins, quelle que que soit leur nombre, ne sont pas en mesure de l’empêcher de redevenir maire, ils ont quand-même, la latitude d’entacher sa cote de popularité et d’entamer, aux yeux de la démocratie, sa légitimité.



Beaucoup redoutent que ce phénomène ne soit de mise surtout quand on sait que certains leaders de l’opposition demandent aux populations de ne pas voter cette liste. Un forfait contre lequel l’honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga a décidé de s’opposer. À la tête de caravanes, le leader politique multiplie les rencontres avec les associations de femmes, etc…