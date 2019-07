MAHAMMED N’A PAS LEUR TEMPS.

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite, » disait Henry Ford. Qui d’autre que Macky Sall a réussi cette performance au Sénégal ? Voici un homme politique, un homme d’Etat qui aura su mettre en place la plus grande coalition politique de l’histoire de notre jeune République. Il a dirigé le Sénégal avec cette coalition exceptionnelle durant son premier mandat marqué par une réforme constitutionnelle des plus ambitieuses qui a plongé le Sénégal dans le gotha des démocraties majeures et posé les jalons d’une nouvelle gouvernance politique et économique garantissant aux citoyens sénégalais la pleine jouissance de leurs libertés et droits. Dans un contexte marqué par l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz, Macky Sall a su par son expertise et sa vision mettre en place les conditions d’une gestion équitable de ces richesses, pour le bénéfice exclusif du peuple sénégalais. Le succès de son PSE qui entame la phase 2 de sa mise en œuvre aura consacré son plébiscite par le peuple sénégalais, au soir du 26 février 2019, par sa réélection dès le 1er tour pour un second mandat à la tête de notre pays, avec la même coalition politique, renforcée par d’autres forces politiques convaincues par la pertinence de son projet pour le Sénégal.

Au cœur de son dispositif politique et institutionnel, fidèle à lui comme son ombre, un homme aura réussi à donner corps à sa vision, chevillé à sa tâche, en véritable métronome aussi efficace qu’invisible : Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Cet homme a très trop compris que l’humilité consiste à être affranchi de l’importance de soi, à penser moins à soi-même, car elle est d’abord une décence, un équilibre. Il s’est si totalement dissous dans l’institution présidentielle dont il était une émanation que seules son efficacité, sa compétence et sa haute maitrise des dossiers de l’Etat ont pu le faire remarquer, et confirmer sa réputation méritée d’Homme d’Etat, fidèle et loyal et dévoué à son Patron.

Certains de ses prédécesseurs qui ne l’avaient sans doute pas suffisamment appréhendé comme tel n’ont pas fait long feu à ce poste aussi stratégique que délicat. Aujourd’hui encore, avec la suppression de la primature, la confiance du Président Macky Sall lui a été grandement renouvelée. Il est au cœur de l’Etat. Prêt à accompagner le Président de la République dans son exaltante mission de développer le Sénégal, d’accélérer l’atteinte de l’émergence par la mise en œuvre du PSE dans sa phase 2, en mode fast track.

Cela a le mérite d’horripiler des adversaires encagoulés tapis dans l’ombre qui semblent déterminés à l’atteindre. Ces gens ne reculent devant rien. Ils ont annoncé sa mort, et ils ont poussé leur haine et leur aversion envers Mahammed Boun Abdallah Dionne au point d’oser réaliser les photomontages les plus avilissants pour lui nuire. Cela montre combien ses ennemis, dont il n’a même pas le temps de s’occuper tellement l’homme est dans les urgences et les affaires de l’Etat sont prêts à descendre dans la fange, pour l’atteindre.

Son silence les rend plus enragés.

Leur haine explose. Leur bêtise ne connait plus de limites.

Voilà le landerneau politique et le microcosme social sénégalais, dans le pire de leurs travers : certaines personnes vous croient faible quand vous ne répondez pas à leurs attaques, car le fait de se contenir exige une force qui les dépasse absolument. Elles ignorent que dans la vie, la raison commande de répondre aux imbéciles par le silence, et aux cons par la patience. La méchanceté est la caractéristique principale de ces personnes souffrant d’infériorité, et se sentant obligées de salir quiconque peut potentiellement paraitre plus brillant à leurs yeux.

L’ambition devient un péché, l’humilité et la probité morale un crime. Mahammed Boun Abdallah Dionne est ainsi coupable du délit de compétences, et il a commis à leurs yeux une faute grave en continuant de truster le sommet de l’Etat, fort de sa proximité avec le Président Macky Sall.

Mahammed Boun Abdallah Dionne est un homme qui a prouvé ses compétences et donné la preuve de son statut. La confiance du Président de la République lui est acquise. Et c’est justement cela le problème fondamental de ces adversaires tapis dans l’ombre, qui ne lui pardonnent pas ce mérite.

Il est vrai, malheureusement, que « jamais un envieux ne pardonne au mérite » car il lui « (…) semble que ce qu'on accorde de mérite aux autres est retranché du sien » !

Rien de leurs manœuvres et combines ne peuvent pourtant entacher la crédibilité de Mahammed Boun Abdallah Dionne, ou affaiblir sa détermination à servir le Président de la République. Ses détracteurs ignorent certainement que l’humilité rend invulnérable, et que, surtout, « les grands hommes sont comme les plus belles fleurs. Ils croissent sous le fumier et à travers le fumier que jettent sur eux les envieux et les imbéciles. »

Mahammed les a en pitié certainement, ils paraissent tellement accablés en effet qu’ils lui inspirent presque certainement la velléité de les plaindre !

Il y a de quoi, car ils ne savent pas, ces ennemis du Président du Président Macky Sall qui en veulent à Mahammed Boun Abdallah Dionne qu’ « il y a deux choses qui abrègent la vie : la folie et la méchanceté » !

Ceux qui orchestrent cette cabale contre lui et parviennent à dormir la nuit sans remords ni regrets sont absolument dangereux et pour le Président, et pour l’Etat et pour eux-mêmes. Leurs ambitions leur font violer toutes les règles éthiques et démocratiques, ainsi que nos vertus et valeurs morales ; leurs excès deviennent la seule limite à leur obsession de pouvoir, ils sont prêts pour assouvir leurs desseins à commettre les plus vils actes et même à sacrifier honneur et dignité.

Ils veulent le pouvoir, et ils sont prêts à tout pour succéder à Macky Sall ; ils devraient pourtant savoir que Mahammed Boun Abdallah Dionne n’est candidat à rien. Le défi de remplir sa mission auprès du Président de la République lui suffit comme unique challenge.

Il est grand temps que ces Iznogood et autres futurs chabanisés abattent leurs masques, ou qu’ils soient démasqués, et mis hors d’état de nuire, une fois pour toutes.

Cissé Kane NDAO

Président A.DE.R

Eternel DIONNISTE