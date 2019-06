MAGUY MANGARA : ' Nous dénonçons les violences contre les femmes... Entre Birima et le Président Macky... Ces 32 tonnes de denrées sont destinées...'

Présidente du mouvement '' Wa Mangara '' et épouse de l'ancien ministre du budget, Madjiguène Mangara n'aura guère lésiné sur les moyens. La responsable politique a, en effet, dégainé 22 tonnes de pommes de terre et d'oignons en plus de 10 tonnes de riz pour soutenir les populations nécessiteuses de Diourbel et de Keur Samba Kâne.

La distribution s'est faite au cours d'une tournée effectuée dans la journée du dimanche avec des escales significatives à '' Hlm'' , ''Grand Diourbel '', ''Champ de Courses." Les bénéficiaires profiteront de l'occasion pour vivement remercier leur bienfaitrice et lui témoigner leur affection et lui réitérer un soutien politique sans condition.



Maguy Mangara, quant à elle, saisira l'opportunité pour carrément dénoncer cette vague de violences qui prend pour cible les femmes ces derniers mois au Sénégal. Visiblement écœurée, elle souhaitera même la peine capitale contre les assassins intentionnels.



Interpellée sur le départ de son époux de la tête du ministère du budget, Madjiguène Mangara se limitera à rappeler que Birima Mangara et le Président Macky Sall continuent d'entretenir des relations de confiance poussées et que '' Wa Mangara '' poursuivra son compagnonnage avec le patron de l'Apr.