MAGES/ Baye Ciss inaugure l'hôtel des Joueurs du ' Tout Puissanct Diamono ' et leur siège.i

Des locaux qui peuvent accueillir jusqu'à 60 joueurs, une salle de musculation, une salle de détente, des restaurants, des bureaux, une clinique, une intendance, des espaces pour diverses autres activités...le bâtiment impose sa stature sur la route de Kabatoki. Construit par l'homme d'affaires Baye Ibrahima Niass Ciss, l'hôtel des joueurs offre des commodités aux pensionnaires qui évoluent en division 2. La cérémonie de réception a eu lieu samedi devant le représentant du ministre des Sports,, le gouverneur, plusieurs personnalités politiques, des membres de la fédération Sénégalaise de football et l'essentiel des dignitaires de Kabatoki qui abrite le géant bâtiment. Baye Ciss de préciser que le ''Tout Puissant Diamono '' était d'abord une équipe de Navétanes et qu'il compte étaler ses tentacules dans d'autres sports comme le basket, le handball etc...