MAGAL DE TOUBA / 1ère grande déclaration de Serigne Bassirou Mbacké en prélude à l’événement.

Après les cld et crd préparatoires au grand magal de Touba, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides et Président du comité d’organisation du 18 Safar, va tenir sa première grande déclaration ce dimanche en prélude de l’édition 2021.



Le chef religieux est attendu sur beaucoup de questions liées à l’événement qui sera célébré dans un contexte de Covid-19 et d’inondations.