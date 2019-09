MAGAL DE SERIGNE ABDOU KHADRE / Alliance Suxxali Sopi à Touba sous la direction de Oumar Sarr

À l'image de l'essentiel de leaders politiques du Sénégal, Oumar Sarr a. lui aussi, débarqué à Touba pour prendre part au magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké. Il était à la tête d'une délégation de l'Alliance Suxxali Sopi, une nouvelle frange considérée par certains comme une dissidence au sein du Pds. Avec Me Amadou Sall, l'honorable Abdou Aziz Diop notamment, ils ont été chaleureusement reçus par Serigne Cheikh Abdou Khadre et plusieurs autres membres de la famille. Un moment qui a permis à Oumar Sarr de recevoir des témoignages fort élogieux de la part des religieux qui ont loué son éducation, son attachement à Touba et à la famille du quatrième Khalife de Touba et sa gratitude.



Chez Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, l'accueil fut aussi chaleureux.

Sur place, la délégation de Omar Sarr a rencontré celle de l'ancien Ministre Aïda Mbodj. Elles auront, d'ailleurs, longuement échangé des civilités.