MAGAL DE GUÉDÉ BOUSSO - Les autorités religieuses souhaitent faire découvrir au grand public Serigne Mbacké Bousso

C'est ce 26 septembre que le monde mouride va célébrer Serigne Mbacké Bousso. L'événement a occasionné un comité régional de développement conduit par le gouverneur de Diourbel. Mouhamadou Moustapha Ndao a assuré de la volonté des services de l'État de respecter l'ensemble des engagements. Ainsi des dispositions seront prises allant dans le sens d'assurer un bon approvisionnement en eau de la cité religieuse de Guédé Bousso et sa mise hors délestages électriques. '' Nous aurons 60 éléments des forces de l'ordre et 100 barrières avec les renforts que nous attendons. La gendarmerie et la police travailleront en parfaite symbiose. La compagnie des Sapeurs pompiers de Touba sera déployée et veillera sur Guédé tout le magal durant. Le service du commerce est déjà à pied d'œuvre pour identifier et saisir les produits alimentaires périmés. Plus de 200 maisons seront désinfectées. Des charges de sable pour étouffer les inondations sont aussi envisagées et la mairie est sollicitée dans ce cadre. La vidange des fosses sceptiques sera effectuée par la mairie et par l'Onas. Quatre postes avancés seront installés pour renforcer le dispositif sanitaire déjà disponible ''.



La famille Bousso insistera , elle, sur la nécessité qu'il y a de faire découvrir au grand public l'immense trésor qui se cache derrière le nom de Serigne Mbacké Bousso. '' Beaucoup ignorent qu'il était le seul à savoir où le Cheikh Ahmadou Bamba voulait demeurer pour son rôle éternel '', dira le porte-parole de la famille. Serigne Fallou Bousso de poursuivre. '' Serigne Mbacké Bousso était un érudit de l'islam hors pair. Il faisait apprendre le Coran aux disciples Mourides et leur enseignait les pratiques du Prophète Muhammad (Psl). Ses connaissances livresques variées faisait de lui un homme intellectuellement complet. C'est la raison pour laquelle, Serigne Touba l'avait mis à ses côtés et il s'occupait généralement de répondre aux lettres adressées à son guide spirituel. Il est temps que les jeunes Sénégalais le connaissent mieux pour s'approprier de son legs ''.