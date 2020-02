MAGAL DE DAROU KÂNE / "J'ai su que Serigne Mountakha Mbacké était Serigne Touba depuis 1987" (Serigne Mountakha Kâne)

L'édition 2020 du magal de Darou Kâne, une localité située dans le département de Bambey, à quelques encablures de Baba Garage, a vécu. Un moment hautement spirituel qui a enregistré la présence de plusieurs membres de la famille du Khalife Général des Mourides dont Serigne Kosso Mbacké. L'État a aussi, pour l'occasion, dépêché une forte délégation composée de plusieurs personnalités dont Isma Dioum, Sokhna Fatou Seydi, par ailleurs envoyée spéciale du ministre Sophie Gladima, le maire de Baba Garage etc...



Fait majeur : un hommage vibrant a été rendu au Khalife Général des Mourides. Dans son discours, Serigne Mountakha Kâne, membre de la famille Kâne et organisateur, sous le contrôle de son Khalife, a vivement remercié Serigne Mountakha Mbacké Bassirou pour tout ce qu'il a fait pour lui et pour Darou Kâne. Le descendant de Serigne Moustapha Kâne ne manquera pas aussi de marteler sa fidélité au Président Macky Sall.



Dans les temps forts du magal de Darou Kâne que vous propose Dakaractu, ils ont été nombreux à intervenir (représentants de l'État, élus au niveau local, membres de la famille hôte et émissaires et fils du patriarche de Darou Miname).