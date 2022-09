MAGAL 2022 - l’hôpital Matlabul Fawzeini dégage 70 millions et assure des soins gratuits pendant 05 jours

Pour les besoins de la couverture médicale à l’occasion du Grand magal de Touba, le complexe hospitalier national Matlabul Fawzeini a décidé de mettre les bouchées doubles et surtout d’activer les gros moyens pour réussir le pari. Son Directeur, qui faisait face à la presse, d’assurer qu’une somme de 70 millions de francs a été dégagée pour renforcer l’existant. Ainsi 05 jours de consultations gratuites avec administration tout aussi gratuite de médicaments seront opérés.

Dotée d’une capacité en lits 200 unîtes avec 420 agents dont 55 médecins en service, Fawzeini recevra un renfort de110 agents. Une sous-commission médicale s’occupera de la prise en charge des pèlerins avec les différents postes de prestation. À côté, précise le Dr Makhtar Lô, une sous-commission administrative s’occupera de l’accueil, de l'hébergement et de la restauration des agents qui font la couverture.

Par rapport aux offres de soins, ils concerneront la médecine interne la cardiologie, la gastro-entérologie, la dermatologie, la néphrologie, la pédiatrie etc… Les sévices chirurgicaux seront tous assurés.

Le Dr Makhtar Lô qui affirmera que l’hôpital a investi 800 millions de francs pour rendre l’institution plus attrayante et plus performante et surtout plus sociale, signale que 2.125 patients indigents ont été soignés cette année avec une incidence financière estimée à 79 millions...