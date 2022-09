MAGAL 2022 / Sonko rencontre le Khalife, salue « l’incorruptibilité » des populations de Touba et zappe Serigne… 

La délégation de Yewwi Askan Wi a effectué l’habituelle visite pré-magal auprès du Khalife Général des Mourides. Un moment mis à profit par le Patriarche pour apprendre à Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Aïda Mbodj et autres l’engagement citoyen qu’il a, jadis, eu pour le bien du Sénégal.



Un message fort poignant que le leader de Pastef mettra en exergue dans sa déclaration face à la presse. « C’est un privilège qu’il nous a fait en nous entretenant de ce parcours mais aussi des leçons qu’il nous a données et qui nous serviront à bien des égards ».



Ousmane Sonko ne manquera pas aussi de saluer l’attitude des populations de Touba et de Mbacké lors des dernières élections législatives en donnant la majorité à l’opposition représentée à Wallu. Pour lui, ces dernières ont su rester dignes et incorruptibles.



La délégation a ensuite, sans Ousmane Sonko (pour des raisons que certains de ses compagnons ignorent), rencontré Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre et Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké.