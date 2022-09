MAGAL 2022/ Free compte avoir 1 600 000 clients connectés sur son réseau

À une semaine du Grand magal de Touba, Free qui se targue d’avoir 182 antennes dans l’agglomération, promet un réseau fort puissant capable de répondre aux attentes des populations. En plus de ce service de qualité, l’opérateur se félicite de tarifs abordables proposés et à la portée de tous les Sénégalais. Free dira, par l’entremise de son directeur général Mamadou Mbengue, s’attendre à 1 600 000 clients qui se connecteront à son réseau. La délégation a été reçue par le Khalife Général des Mourides, par son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre et par Serigne Abdou Karim Mbacké entre autres chefs religieux...