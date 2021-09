MAGAL 2021 - Une mission du système de gestion de l’incident dans la cité religieuse pour des séances de travail.

Une Mission du Système de Gestion de l'incident dirigée par le Dr Alioune Badara Ly a effectué une visite de travail dans la cité religieuse de Touba en prélude au Grand magal de Touba.



Le Directeur du Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (COUS) s’est rendue, avec son équipe, chez plusieurs chefs religieux dont Serigne Cheikh Aby Mbacké et Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Président de la commission Culture et Communication du Grand Magal. Il a été aussi reçu par le sous préfet de Ndame, avant de se rendre au CTE de Fawzeini, au CRE de Toscana.



L’objectif du périple était d’évaluer :

- les capacités des CTE à prendre en charge efficacement les cas graves (sévères et critiques) dans chaque CTE, d’évaluer les mesures de PCI mises en place pour éviter les risques de contamination des soignants dans les CTE et les autres services de santé.



- d’en faire autant avec les mesures de PCI mises en place pour limiter les risques de contamination dans les lieux de pèlerinage (Mosquées, Mausolées, domiciles des guides religieux…)



- d’dentifier les besoins de la région de Diourbel pour améliorer et renforcer son dispositif par rapport aux gaps identifiés.



- d’accompagner la région de Diourbel pour identifier les possibilités d’extension de leur capacité de prise en charge ;



- et de rencontrer les autorités administratives, religieuses et les élus locaux si possible...