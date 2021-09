MAGAL 2021/ Pourquoi Auchan ne sera plus à Touba ? Un chapiteau de 300 millions rapatrié vers Dakar...

Malgré leur entretien avec le Khalife Général des Mourides et le Ndigël initialement obtenu de celui-ci, les autorités de Auchan viennent officiellement de renoncer à l’installation d’un chapiteau le temps du Grand Magal. Il faut dire qu’une tente de près de 30 millions était déjà en cours d’installation et des marchandises financièrement évaluées à plus de 300 millions parquées quelque part dans la cité. Autant dire que la multinationale a été soit, victime d’un intense lobbying des commerçants et de l’influence non négligeable de certains chefs religieux, soit pas suffisamment outillée pour défendre sa position.



En effet, deux argumentaires principaux ont été brandis. D’une part, c’était de dire que Auchan allait ruiner le commerce local par le caractère abordable de ses tarifs et d’autre part qu’elle risquait de vendre des produits prohibés par l’Islam comme l’alcool, la viande de porc.



Le second argument a été battu en brèche dès le premier jour avec la promesse clairement faite par le directeur des ventes qui avait précisé que les seuls produits halal seraient exposés dans le chapiteau. Bref, c’est après que les autorités de la multinationale ont été approchées par le Khalife pour leur signifier que ... (suite vidéo avec le directeur des ventes)