MAGAL 2021 / Moussa Thioune : « Ceux qui disent qu’il y a eu des délestages électriques font dans la désinformation »

Aux réactions de certains de membres de l’opposition qui ont soutenu mordicus que Touba a connu des délestages électriques durant le Grand magal de Touba, Moussa Thioune a répondu par un démenti et par une invite à donner les preuves de leurs allégations.



« Que l’on dise que l’eau a manqué dans certains quartiers, nous acquiesçons. Mais pour autant, il ne faut pas tout politiser. Il n'y a eu point de coupures électriques durant le magal. L’électricité a été servie à suffisance et toutes les demandes en terme de compteurs ont été satisfaites. Les seuls impairs qui ont été notés découlaient de petites pannes qui étaient, dès leur signalement, réparées. Une équipe technique était aux aguets et réagissait à la minute. Je défie ce politicien d’apporter les preuves de ses allégations. Elles sont, de toute façon, fausses. C’est de la désinformation. Touba a passé un magal tranquille dans ce domaine. C’est l’occasion de dire les vérités telles qu’elles sont et de tirer le chapeau au Dg de la Senelec Pape Demba Bitèye. »



Le leader de « And Falaat Maxky » de signaler que le Chef de l’État et son directeur général ont pris toutes les dispositions qui s’imposaient avec des opérations de maintenance et de densification du réseau. « Il suffit que ce député aille s’informer pour savoir qu’une demande de 86 mégas a été satisfaite avec la mise en selle en parallèle, de 02 transformateurs de 80 mégas en plus de l’installation de 16 kms de réseau BT. Il faut que dans ce pays, l’on arrête de désinformer les gens... »