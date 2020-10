MAGAL 2020 - les Sapeurs parlent de 720 victimes prises en charge dont 28 morts

L'information est donnée par le lieutenant-colonel Cheikh Tine des Sapeurs Sapeurs-pompiers. Pour l’édition 2020 du Grand Magal de Touba 720 victimes ont été répertoriées, dont 28 qui ont finalement perdu la vie. Parmi ces 28 personnes décédées, 24 ont été victimes d’accident de la circulation automobile.

Les soldats du feu auront aussi effectué 353 interventions, plus de 100 sorties pour des opérations de ravitaillement en eau et 248 consultations médicales. Leur camp sera levé ce samedi.

Chez les hommes en kaki 558 personnes ont été interpellées pour divers délits dans le cadre de l'opération dénommée "Magal ak Karangë". Un travail de terrain assuré par un contingent de 2093 policiers mobilisés avec 80 véhicules et 20 motos. Pour lutter contre la délinquance, la police a eu à créer des postes avancés.