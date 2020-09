MAGAL 2020 / TOUBA TABLE SUR 5 MILLIONS DE MASQUES : « Si le Khalife a porté un masque.. .Pas de cérémonie officielle et de caravane cette année... Par rapport aux grandes conférences ». (Porte-parole du Khalife)

Moins de 24 heures après avoir déclaré qu'il n'a jamais été dans les intentions du Khalife Général des Mourides d'emprunter un procédé outre que celui de ses prédécesseurs dans l'organisation du Grand magal de Touba, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a effectué une nouvelle déclaration pour revenir sur les mesures édictées par le Patriarche.







Toutefois, il aura préféré, en amont, rappeler les affres de l'exil du Cheikh et les immenses rétributions qui ont conduit ce dernier à faire du 18 Safar un moment privilégié pour rendre grâce à Dieu. « Le magal de Touba est un ndigël de Serigne Touba. Il avait quitté les siens pour affronter les affres de la vie. Et c'est en raison de ce seul sacrifice que nous avons la paix aujourd'hui. C'est lui qui a, personnellement, décliné les raisons pour lesquelles il avait accepté l'exil et il a restitué les profits qui en ont déroulé. C'est un jour de victoire. Il était parti travailler pour le prophète, laissant derrière lui ses fils dont il avait confiés la garde à Mame Thierno Ibra Faty. Il était parti seul, sans aide ».







Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre de signaler que Serigne Mountakha Mbacké a clairement dit que le magal est en mesure de chasser le mal. « Il l'a, d'ailleurs, signifié au Président de la République que rien ne mal n'adviendrait à la suite de l'événement ».







MESURES BARRIÈRES







Abordant la question de mesures nouvelles qui seront prises pour ne laisser au virus aucune chance de se propager, le porte-parole du Khalife Général des Mourides apprendra aux disciples que le port de masques sera obligatoire. « Le magal sera célébré dans un contexte de pandémie. Mais Serigne Touba avait, au temps de la peste, déclaré que c'était une créature et qu'elle cesserait d'exister lorsque Dieu en aura décidé ainsi. Et lorsque la pandémie devait prendre fin, il s'était donné la peine de dire aux talibés que Dieu l'avait informé ». Il poursuit : « ce que les médecins ont donné comme recommandations devront être respectées. Si le Khalife a enfilé un masque, c'est parcequ'il a voulu donner un exemple. Il n'a aucun penchant pour la vie et aucune crainte par rapport à la mort. Même les secrets édictés pour prolonger la vie, il ne les a jamais utilisés »







Partant de cela, il recomandera aux bonnes volontés de mettre à la disposition des pèlerins 5 millions de masques non sans préciser que certaines ont déjà commencé à en acheter.







Il annoncera d'autres mesures. Ainsi, l'édition 2020 n'aura pas de cérémonie officielle. Les séries de conférences seront faites via internet et la caravane du Grand magal n'aura finalement pas lieu.







Étaient présents au côtés du chef religieux, Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma, Coordinateur du Grand magal, des membres de la Rabita etc...