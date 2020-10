MAGAL 2020 / Serigne Mbaye Thiam signale 55 kms de réseaux additionnels, 97 fuites réparées et 03 forages construits.

Dans le cadre de sa visite de constat et d'évaluation du programme mis en œuvre par son ministère dans le cadre du magal concernant le volet Assainissement et Hydraulique, Serigne Mbaye Thiam a assuré de la prise de mesures efficaces pour juguler les velléités de manque d'eau.



Au terme d'une tournée qui l'aura conduit sur plusieurs sites et ouvrages, le ministre conflera que 03 forages ont été construits. Ce qui déteindra positivement sur la capacité de production journalière qui est passée de112.000 mètres-cubes l'année dernière à 126.000 cette année.



Serigne Mbaye Thiam d'ajouter qu'il a été procédé à la réhabilitation de châteaux d'eau qui sont restés 10 ans sans fonctionner, à la réalisation de 55 kms de plus sur le réseau dont 32 déjà posés. Ce qui le poussera à déclarer que les besoins de plus de 5 millions de personnes en eau peuvent être satisfaits si le réseau n'est pas de mauvaise qualité à cause des déperditions. Il signalera que 97 fuites ont été détectées et réparées.



Par rapport au volet Assainissement, il rappelera que Touba fait partie des localités ciblées dans les projets d'assainissement prévus au profit de 20 villes sélectionnés...