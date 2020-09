MAGAL 2020 / Le colloque gardera son cachet international mais se fera par vidéo-conférence et les débats diffusés à travers les médias.

Au vu de son importance, le colloque sur le Soufisme, organisé par la commission Culture et Communication du Grand Magal, va résister à la covid19. L'information a été réitérée ce lundi, par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndè Fatma qui précise que les échanges vont aussi et surtout garder leur caractère international. Il rappellera que la première édition de ce colloque avait eu lieu en décembre 2011. Seulement, ajoute-t-il, les débats se tiendront, cette année et à partir du 1er octobre, par vidéo-conférences et diffusés à travers les sites internet, les télévisions et les radios, eu égard au contexte de pandémie à coronavirus.



D'ailleurs, le thème central sera : "La Khidma et les œuvres de bienfaisance : mécanismes spirituels pour faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus". Une trompette embouchée par le Président du comité scientifique. Serigne Sam Bousso de préciser que des chercheurs originaires de plus d'une dizaine de pays interviendront dont le Nigeria, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie, l'Angleterre...