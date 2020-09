MAGAL 2020 / Jour J-13 : La région de Diourbel, y compris Touba, ne compte plus que 07 malades... Zéro cas grave.

Le "miracle" finira-t-il par se produire? À moins de deux semaines du Grand magal de Touba, la région de Diourbel ne compte plus que 07 malades atteints de covid19. La révélation a été faite par le médecin-chef régional dans une communication délivrée auprès de certaines radios locales.



Mamadou Dieng de confier que les 05 sont sous traitement à domicile et les 03 internés au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba.



Il précise aussi que la région ne compte aucun cas grave non sans souhaiter que les populations continuent de respecter les gestes barrières et d'éviter tout relâchement.



Au niveau des mesures, le directeur de l'hôpital Matlaboul Fawzeini avait annoncé hier que l'établissement dispose déjà d'un centre de traitement de covid19 fonctionnel avec une capacité de 104 lits dont 09 équipés de sorte à pouvoir prendre en charge les cas de réanimation. Des commissions médicales et administratives sont à pied d'œuvre pour permettre à l'établissement hospitalier d'être en mesure d'accueillir 2000 patients durant 5 jours à savoir le jour J et les 02 jours qui le précèdent et les 02 jours qui viennent après. 70 agents viendront en appoint. 5 jours de consultations gratuites seront déroulées avec un budget de 65 millions de francs Cfa, dans le respect strict des gestes barrières.