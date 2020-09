MAGAL 2020 / Ecotra deploie sa flotte et s'engage à réparer l'ensemble des routes impraticables à cause des inondations.

C'est plus que la flotte de 2017 que Ecotra a convoyé ce lundi, à Touba pour les besoins des travaux d'assainissement préparatoires au Grand magal de Touba. Gradeurs, bulldozers, pelles mécaniques, compacteurs, camions, brouettes, balais etc...en plus d'un personnel impressionnant ont été déployés. Face à la presse, l'ingénieur polytechnicien Alpha Samb qui est, par ailleurs Directeur du Suivi et Évaluation, précisera que le cahier de charges imposé à eux par Abdoulaye Sylla est de rendre praticables toutes les routes de la cité en vue de permettre aux populations de circuler avec fluidité. Serigne Abdou Latyf Mbacké, Président de la commission Assainissement du 18 Safar, se rejouira de l'arsenal qui a été déployé avant de délivrer le message de satisfaction du Khalife Général des Mourides.