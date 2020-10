Dans le cadre de la sécurisation du Magal 2020, la direction de la sécurité publique a mis en place un plan dénommé, "Opération Sàm Sa Kàrangué" qui se déroule en trois étapes avant, pendant et après le Magal.



L'objectif de cette opération est de lutter contre la délinquance et l'insécurité, mais également de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, particulièrement dans les grandes agglomérations et lieux de forte affluence.



Le directeur de la sécurité publique a donné à la presse les chiffres provisoires à la date de ce jour.



Le commissaire divisionnaire de classe exeptionnelle, Modou Diagne, a annoncé que 300 éléments ont procédé aux opérations pré-magal qui se terminent aujourd'hui 04 octobre 2020. Ainsi, à partir de ce dimanche, il sera question d'entrer concrètement dans la deuxième phase, qui est celle du Magal.



Une vingtaine de Check-point ont été déployés entre Mbacké et Touba, mais essentiellement dans la ville sainte qui accueille beaucoup plus de pélerins.

Ainsi, 1192 personnes ont été interpellées dont 403 personnes pour non port de masque, 39 pour détention et usage de chanvre indien, 38 pour vol en flagrant délit.



Il a été également saisi, toujours dans cette opération pré-Magal, 4kg de chanvre indien (64 cornets et un joint).



Toujours, parmi ces 1.192 personnes interpellées, le directeur de la sécurité publique annonce que 216 ont été déférées.



Dans le cadre de la prévention routière, 2.541 pièces ont été saisies, 105 véhicules mis en fourrière, 379 motos immobilisées. Les accidents ont été aussi constatés avec 114 au total dont 43 corporels, 1 mort à déplorer et 71 dégâts matériels.



Le DSP informa également que pour le Magal de cette année, l'ensemble du dispositif de la police est sur place.

L'effectif est donc de 2.093 éléments déjà déployés. L'ensemble de ces éléments sur le terrain est composé de la sécurité publique et autres directions de la police nationale, et en grande partie, des éléments de la direction du groupement mobile d'intervention répartis dans 13 secteurs et qui auront à intervenir spécifiquement dans des secteurs plus névralgiques.



Le directeur de la sécurité publique rappelle que tous les efforts seront de mise pour que les pélerins puissent passer un bon Magal et dans les conditions de respect des gestes et mesures sanitaires édictées contre la pandémie à coronavirus.