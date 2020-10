MAGAL 2020 / Cheikh Bass Abdou Khadre réceptionne les chameaux convoyés par la Mauritanie.

À cause de la pandémie de la covid-19, les délégations étrangères ont toutes été excusées par le comité d'organisation du Grand magal qui n'a pas voulu donner plus de chance au virus de se propager. Une décision saluée par ces dernières.

Seulement, la Mauritanie, à défaut d'envoyer une délégation, a convoyé des chameaux qui ont été remis, samedi, au porte-parole du Khalife Général des Mourides. Une geste hautement significatif et amplement apprécié par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre qui a tenu à remercier ce pays frère au nom de Serigne Mountakha Mbacké...