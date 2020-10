MAGAL 2020 / CHEIKH BAKHOUM : « Nous allons installer 50 caméras à Touba et 35 le sont déjà  »l'

Reçu par le Khalife Général des Mourides, le Directeur de l'ADIE a fait part de sa volonté de participer à l'effort de guerre contre l'insécurité à Touba. Cheikh Bakhoum venait de boucler une tournée qui l'a mené visiter plusieurs de ses installations. Ainsi, affirmera-t-il, dans le cadre de Safe City, avoir l'ambition d'installer 50 caméras dans la cité religieuse et 35 le sont déjà.



Un système Wifi est aussi mis en place dans des endroits différents dont la concession du Khalife à Darou Miname. Mis à part la concession du Khalife, le wifi est aussi disponible dans la résidence Khadimou Rassoul, à Janatu chez les Thiantacônes, au niveau de la résidence construite par les Baay-Fall au quartier Héliport, à Darou Marnane dans la résidence et dans la salle de conférences, à Ndindy chez Serigne Abdou Karim Karim Mbacké, à Daaray Kaamil etc...