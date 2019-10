MAGAL 2019 / Le directeur des opérations de la Cmu déclare que les 19 milliards de dette sont en train d'être épongés dynamiquement...

L'Agence de la couverture maladie universelle est dans une bonne dynamique de payer entièrement les dettes qu'elle a contactées auprès des structures médicales et des mutuelles de santé. C'est Serigne Diouf, directeur des opérations qui en fait l'annonce alors qu'il était interpellé par la presse sur la question devant le stand de son agence installé en face de la résidence Khadim Rassoul.



'' Il est vrai que nous avions quelques difficultés en matière de remboursement, mais depuis quelques mois avec le leadership du ministre Mansour Faye, mais également avec la volonté du ministère de l'économie des finances et du gouvernement du Sénégal de régler cette question, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Au niveau des structures de santé, nous sommes en train de rembourser les services. Au niveau des mutuelles de santé, beaucoup d'efforts ont été faits pour libérer les chèques relatifs aux subventions. Nous sommes dans une bonne dynamique et bientôt cette question sera réglée définitivement. ''



Serigne Diouf de préciser que la dette s'était élevée, à un moment, à 19 milliards de francs Cfa mais que la dynamique enclenchée sera en mesure d’éponger complètement ce passif. '' D'ici à janvier 2020, beaucoup d'avancées seront notées.''