MAER/ PASA LouMaKaf : « Cet atelier de formation en suivi-évaluation et GAR va permettre à nos agents d'être en mesure de suivre le Budget programme. » (Youssoupha Guèye, DG Bassins de rétention et lacs artificiels)







Pour atténuer les impacts négatifs post covid-19 sur les secteurs économiques et sociaux, le président de la République Macky Sall, a mis en place un programme de Relance économique Nationale. Donnant suite à la décision du chef de l'État, le MAER a initié le Programme Agricole de Relance Économique et Sociale post Covid-19. « C'est dans ce cadre que s'inscrit cette formation en suivi évaluation et en GAR pour mieux outiller nos agents afin qu'ils puissent suivre et évaluer les actions », a déclaré Youssoupha Guèye le DG des bassins de rétention et lacs artificiels. Cet atelier de formation réalisé avec l'appui du PASA /LouMaKaf , va permettre aux agents du Ministère de l'Agriculture et de l’Equipement Rural, d’être en mesure de suivre le Budget programme que le MAER doit entamer au niveau de ce département, selon toujours M.Guèye. « Il est toujours bon d’apprendre, de renforcer la capacité de nos ressources humaines. C'est un outil de performance pour la mise en œuvre de nos activités. On va aussi faire une formation pour être en phase avec le numérique qui est très important », ajoutera-t-il. Dès son avènement, le Pasa a pensé que le suivi-évaluation qui doit accompagner doit être performant. « En ce sens qu'il doit être outillé avec un dispositif de recueil d'informations, d'analyse, mais également de rendre compte. Parce que nous avons l'obligation de rendre compte », dira Abdoul Ka, le Coordonnateur du volet Eau de surface du projet Loumakaf. Cet atelier de 4 jours qui a débuté ce 7 septembre à la Sphère Ministérielle OTD, va permettre aux agents du MAER d'acquérir les notions de base en GAR, en suivi évaluation et en MS Project…