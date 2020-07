MAER / Journée de la Mangue : « L’agriculture, grâce à ses sous-secteurs, va remettre notre cher pays sur les rails de l’émergence ».(Moussa Baldé)

Venu présider la première édition de la Journée de la Mangue qui s'est tenue ce 23 juillet 2020 à Sangalkam, Moussa Baldé, le Ministre de l'Agriculture et de l’Equipement Rural, a salué les efforts consentis par les acteurs de la filière Mangue en cette période de crise économique causée par la pandémie de la Covid-19. « Ce sous-secteur est une valeur ajoutée dans l'économie de notre pays, avec des exportations non négligeables vers le marché européen. L’agriculture grâce à ses sous-secteurs, va remettre notre cher pays sur les rails de l'émergence. Nous avons célébré cette première édition ici à Sangalkam qui est porteuse d’espoir dans le domaine horticole, mais l'année prochaine ce sera à Ziguinchor qui est incontournable dans ce domaine », a déclaré le MAER devant le maire de ladite commune, Omar Guèye et les autorités qui ont pris part à cette manifestation. Une occasion saisie par Moussa Baldé pour rassurer les producteurs et les exportateurs des fruits et légumes sur les difficultés liées au manque d'eau, l'accès à la terre cultivable et aux financements, qui selon lui, seront bientôt maîtrisées avec la création des domaines agricoles et autres projets par l'État du Sénégal…